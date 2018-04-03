Только переговоры Лондона с Москвой могут разрешить ситуацию вокруг дела Скрипаля. Пока же со стороны британских властей видны лишь провокации, которые становятся прямой угрозой миру, считает экс-депутат бундестага Вилли Виммер.

Только переговоры Лондона с Москвой могут разрешить ситуациювокруг дела Скрипаля. Пока же со стороны британских властей видны лишьпровокации, которые становятся прямой угрозой миру, считает экс-депутатбундестага Вилли Виммер.Виммер ранее занимал пост парламентского статс-секретаряМинобороны Германии. С его точки зрения, действия британских властей в рамкахрасследования отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля "провокационныи несут угрозу миру". Виммер уверен, что в отношениях между государстваминельзя вести себя так, как это делает Лондон."Это грубейшее нарушение существующих европейских правовых норм. То, что хотело сделать британское правительство, с моей точкизрения, было очевидным провокационным замыслом против России", – заявил парламентарийв кулуарах Московского экономического форума.Поведение Берлина Виммер также критикует – как заявилполитик журналистам, он даже теряет надежду в отношении каких либо перспектив развитияроссийско-германских отношений. "Надежду оставлять нельзя, но для этогоправительство должно что-то сделать, чтобы убедить немцев, что оно ведетразумную политику в отношении страны, президент которой действительно известентем, что подходит к отношениям с немцами с распростертыми руками", – подчеркнулВиммер.Бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашлибез сознания в центре города Солсбери 4 марта. Британские власти, не приводяникаких доказательств, утверждают, что их отравили агенты России – веществом,разработанным в рамках советской программы "Новичок". Однако в СоветскомСоюзе химоружия с таким названием не существовало – естественно, Москва всеобвинения категорически отрицает.Лондон выслал из страны 23 российских дипломата. Британиюподдержали 16 стран ЕС, а также США, Канада, Норвегия, Австралия, Молдавия,Албания, Македония и Украина. НАТО на треть сократила число сотрудниковроссийской дипмиссии при альянсе.Тем временем стало известно, что британские специалисты несмогли установить происхождение нервно-паралитического вещества, которымотравили Скрипаля. Как заявил глава военной лаборатории в Портон-Дауне, информацияпередана в правительство.