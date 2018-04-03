Только переговоры Лондона с Москвой могут разрешить ситуацию
вокруг дела Скрипаля. Пока же со стороны британских властей видны лишь
провокации, которые становятся прямой угрозой миру, считает экс-депутат
бундестага Вилли Виммер.
Только переговоры Лондона с Москвой могут разрешить ситуацию
вокруг дела Скрипаля. Пока же со стороны британских властей видны лишь
провокации, которые становятся прямой угрозой миру, считает экс-депутат
бундестага Вилли Виммер.
Виммер ранее занимал пост парламентского статс-секретаря
Минобороны Германии. С его точки зрения, действия британских властей в рамках
расследования отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля "провокационны
и несут угрозу миру". Виммер уверен, что в отношениях между государствами
нельзя вести себя так, как это делает Лондон.
"Это грубейшее нарушение существующих европейских правовых норм. То, что хотело сделать британское правительство, с моей точки
зрения, было очевидным провокационным замыслом против России", – заявил парламентарий
в кулуарах Московского экономического форума.
Поведение Берлина Виммер также критикует – как заявил
политик журналистам, он даже теряет надежду в отношении каких либо перспектив развития
российско-германских отношений. "Надежду оставлять нельзя, но для этого
правительство должно что-то сделать, чтобы убедить немцев, что оно ведет
разумную политику в отношении страны, президент которой действительно известен
тем, что подходит к отношениям с немцами с распростертыми руками", – подчеркнул
Виммер.
Бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли
без сознания в центре города Солсбери 4 марта. Британские власти, не приводя
никаких доказательств, утверждают, что их отравили агенты России – веществом,
разработанным в рамках советской программы "Новичок". Однако в Советском
Союзе химоружия с таким названием не существовало – естественно, Москва все
обвинения категорически отрицает.
Лондон выслал из страны 23 российских дипломата. Британию
поддержали 16 стран ЕС, а также США, Канада, Норвегия, Австралия, Молдавия,
Албания, Македония и Украина. НАТО на треть сократила число сотрудников
российской дипмиссии при альянсе.
Тем временем стало известно, что британские специалисты не
смогли установить происхождение нервно-паралитического вещества, которым
отравили Скрипаля. Как заявил глава военной лаборатории в Портон-Дауне, информация
передана в правительство.