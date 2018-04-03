Истинным владельцем сгоревшего в Кемерово торгового центра
Зимняя вишня является миллиардер Денис Штенгелов, постоянно
проживающий в Австралии. На родину после пожара он приехать не пожелал. Более
того, выяснилось, что спустя сутки после трагедии бизнесмен, как ни в чем не
бывало, уже наслаждался обществом одной из звезд мирового тенниса.
Истинным владельцем сгоревшего в Кемерово торгового центра
"Зимняя вишня" является миллиардер Денис Штенгелов, постоянно
проживающий в Австралии. На родину после пожара он приехать не пожелал. Более
того, выяснилось, что спустя сутки после трагедии бизнесмен, как ни в чем не
бывало, уже наслаждался обществом одной из звезд мирового тенниса.
Трагедия в Кемерово разыгралась 25 марта. А уже на следующий
день в собственной теннисной академии Штенгелова KDV Sport, расположенной в
Австралии, встречали легенду французского тенниса – Анри Леконта. "Анри
сегодня с нами!" – радостно сообщают странички в соцсетях.
В это время весь мир уже знал о трагедии в торговом центре,
принадлежащим миллиардеру, и о гибели десятков людей из-за халатности и
ненадлежащего обеспечения пожарной безопасности со стороны управляющих торговым
центром.
"Но не отменять же праздник?! На выложенных наутро
после трагедии счастливых австралийских фотографиях мы не встретим Дениса
Штенгелова. Но зная, что он в тот день был дома, в Австралии, несложно
предположить, чем был занят хозяин "Зимней вишни", пока в Кемерове разбирали
завалы", – пишет .
Теннисная академия Штенгелова KDV Sport – один из самых
главных проектов бизнесмена. 25 кортов, поля для мини-гольфа, дом приемов с рестораном
и прочее – все это за 25 миллионов долларов.
Но свои миллиарды он сделал на знакомой каждому россиянину
продукции – сухарики, чипсы, сушеные морепродукты к пиву. Еще одно направление
– кондитерские изделия. Фабрика предпринимателя выпускает самую разнообразную
продукцию от мармелада до круассанов.
Напомним, в результате страшного пожара в ТЦ "Зимняя
вишня" погибли 64 человека, 41 из них – дети. Следственный комитет
возбудил уголовное дело. В качестве причин трагедии рассматриваются короткое
замыкание, а также поджог.
Среди обвиняемых по делу – семь человек. В том числе
управляющая сгоревшим ТРЦ Надежда Судденок, генеральный директор компании –
собственника здания Юлия Богданова, а также один из охранников. Все они взяты
под стражу до конца мая.