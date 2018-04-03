Истинным владельцем сгоревшего в Кемерово торгового центра Зимняя вишня является миллиардер Денис Штенгелов, постоянно проживающий в Австралии. На родину после пожара он приехать не пожелал. Более того, выяснилось, что спустя сутки после трагедии бизнесмен, как ни в чем не бывало, уже наслаждался обществом одной из звезд мирового тенниса.

Истинным владельцем сгоревшего в Кемерово торгового центра"Зимняя вишня" является миллиардер Денис Штенгелов, постояннопроживающий в Австралии. На родину после пожара он приехать не пожелал. Болеетого, выяснилось, что спустя сутки после трагедии бизнесмен, как ни в чем небывало, уже наслаждался обществом одной из звезд мирового тенниса.Трагедия в Кемерово разыгралась 25 марта. А уже на следующийдень в собственной теннисной академии Штенгелова KDV Sport, расположенной вАвстралии, встречали легенду французского тенниса – Анри Леконта. "Анрисегодня с нами!" – радостно сообщают странички в соцсетях.В это время весь мир уже знал о трагедии в торговом центре,принадлежащим миллиардеру, и о гибели десятков людей из-за халатности иненадлежащего обеспечения пожарной безопасности со стороны управляющих торговымцентром."Но не отменять же праздник?! На выложенных наутропосле трагедии счастливых австралийских фотографиях мы не встретим ДенисаШтенгелова. Но зная, что он в тот день был дома, в Австралии, несложнопредположить, чем был занят хозяин "Зимней вишни", пока в Кемерове разбирализавалы", – пишет .Теннисная академия Штенгелова KDV Sport – один из самыхглавных проектов бизнесмена. 25 кортов, поля для мини-гольфа, дом приемов с рестораноми прочее – все это за 25 миллионов долларов.Но свои миллиарды он сделал на знакомой каждому россиянинупродукции – сухарики, чипсы, сушеные морепродукты к пиву. Еще одно направление– кондитерские изделия. Фабрика предпринимателя выпускает самую разнообразнуюпродукцию от мармелада до круассанов.Напомним, в результате страшного пожара в ТЦ "Зимняявишня" погибли 64 человека, 41 из них – дети. Следственный комитетвозбудил уголовное дело. В качестве причин трагедии рассматриваются короткоезамыкание, а также поджог.Среди обвиняемых по делу – семь человек. В том числеуправляющая сгоревшим ТРЦ Надежда Судденок, генеральный директор компании –собственника здания Юлия Богданова, а также один из охранников. Все они взятыпод стражу до конца мая.