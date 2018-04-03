Девушка поделилась в Instagram, с каким унижением ей пришлось столкнуться в толерантной Европе. Прикованную к инвалидному креслу Юлию не пустили на выставку.

Девушка поделилась в Instagram, с каким унижением ей пришлось столкнуться в толерантной Европе. Прикованную к инвалидному креслу Юлию не пустили на выставку.Сотрудники музея мадам Тюссо в Дюссельдорфе отказали участнице "Евровидения-2018" Юлии Самойловой в возможности посмотреть экспозицию. Они объяснили это тем, что что не могут гарантировать прикованной к инвалидному креслу россиянке безопасность в случае пожара."Они сказали, что я просто не успею ее вынести", – рассказал муж певицы Алексей в официальном микроблоге звезды. "Не ожидала, что в Европе будут проблемы и меня не будут пускать! Но мы засняли все на камеру и выложили во влог на Ютуб", – написала расстоенная Самойлова.Исполнительница прибыла в Германию, чтобы принятьучастие в промотуре к международному песенному конкурсу"Евровидение-2018". Напомним, что 63-й конкурс песни "Евровидение"пройдет в Лисабоне с 8 по 12 мая. Для его проведения выбрана"Алтис-арена", где в разные годы проходила Всемирная выставка, церемонияMTV EMA и множество концертов.В "Евровидении-2018" примут участие 42 страны.Россию представит Юлия Самойлова. Она должна была выступать в прошлом году вКиеве с песней Flame is Burning. Однако вскоре после объявления Юлии участникомот России Служба безопасности Украины отказала ей во въезде.В этом году Самойлова выступит с песней I Won't Break,что переводится с английского как "Я не сломаюсь". "Эта песняобо мне. Авторы словно специально задались целью переложить на музыку моисобственные мысли и переживания. Это не столько нежная баллада, сколько песнясо стержнем", – рассказывала о своем номере Юлия.Согласно жеребьевке, Самойлова споет в первой половине второго полуфинала.