За несколько дней до отравления в Солсбери Юлия Скрипаль получила доступ к засекреченному банковскому счету. На нем находилось 150 тысяч фунтов.

За несколько дней до отравления в Солсбери Юлия Скрипаль получила доступ к засекреченному банковскому счету. На немнаходилось 150 тысяч фунтов.Деньги принадлежали еебрату Александру, который в 2017 году погиб в Санкт-Петербурге притаинственных обстоятельствах. Его бывшая жена Наталья, дочь экс-сотрудникаГлавного разведывательного управления (ГРУ) Геннадия Грищенко, продала их дом вВеликобритании и положила половину суммы на счет в один из российских банков.Женщина рассказала про бойфрендаЮлии. Она считала его странным. Его личность по непонятным причинам нераскрывается. Однако есть информация, что он и его мать работают на компанию стесными связями с российской разведкой, сообщаетРанее стало известно, что Юлия серьезно поссорилась сАлександром и другими родственниками из-за продажи семейной квартиры в Москве на Осеннем бульваре. На этом очень настаивал еемолодой человек. После свершения сделки Юлия ухудшила свои жилищные условия,зато ее возлюбленный приобрел на оставшиеся деньги дорогую машину.Напомним, 4 марта вСолсбери (Великобритания) бывший агент ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия былидоставлены в больницу в критическом состоянии. По версии следствия, они былиотравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок". Также естьверсия, что в тот день родственникигде-то поели гречневой каши с добавкой "веществаА234".