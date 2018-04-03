За несколько дней до отравления в Солсбери Юлия Скрипаль получила доступ к засекреченному банковскому счету. На нем
находилось 150 тысяч фунтов.
За несколько дней до отравления в Солсбери Юлия Скрипаль получила доступ к засекреченному банковскому счету. На нем
находилось 150 тысяч фунтов.
Деньги принадлежали ее
брату Александру, который в 2017 году погиб в Санкт-Петербурге при
таинственных обстоятельствах. Его бывшая жена Наталья, дочь экс-сотрудника
Главного разведывательного управления (ГРУ) Геннадия Грищенко, продала их дом в
Великобритании и положила половину суммы на счет в один из российских банков.
Женщина рассказала про бойфренда
Юлии. Она считала его странным. Его личность по непонятным причинам не
раскрывается. Однако есть информация, что он и его мать работают на компанию с
тесными связями с российской разведкой, сообщает
Ранее стало известно, что Юлия серьезно поссорилась с
Александром и другими родственниками из-за продажи семейной квартиры в Москве на Осеннем бульваре. На этом очень настаивал ее
молодой человек. После свершения сделки Юлия ухудшила свои жилищные условия,
зато ее возлюбленный приобрел на оставшиеся деньги дорогую машину.
Напомним, 4 марта в
Солсбери (Великобритания) бывший агент ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были
доставлены в больницу в критическом состоянии. По версии следствия, они были
отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок". Также есть
версия, что в тот день родственники
где-то поели гречневой каши с добавкой "вещества
А234".