В штаб-квартире YouTube в Калифорнии произошла стрельба. На данный момент о стрелке известно только то, что это женщина.

В штаб-квартире YouTube в Калифорнии произошла стрельба. На данный момент о стрелке известно только то, что это женщина.В штаб-квартиру крупнейшего в мире видео-сервиса YouTube ворвалась вооруженная женщина и устроила там стрельбу. На место прибыли сотрудники полиции, скорая помощь и пожарные расчеты. Эвакуация сотрудников проводилась по пожарной тревоге. Сообщается, что некоторые работники заперлись в своих кабинетах и ожидают помощи. Тем людям, кому все же удалось покинуть здания, приходится ожидать полицейской проверки. На кадрах с места стрельбы видно, как люди стоят на улице с поднятыми руками, пока одного за другим сотрудники правоохранительных органов проверяют их на наличие оружия. Согласно последним данным, от действий стрелка пострадали 11 человек.