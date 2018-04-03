Полицейскими установлена вина мужчины в похищении продуктов питания из холодильника в присутствии хозяйки квартиры.

Следственным отделом Отделения МВД России по Гороховецкому району завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего жителя Брянской области. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ (Грабеж).В ходе следствия полицейскими установлено, что 24 января 2018 года около 10 часов вечера мужчина в состоянии алкогольного опьянения проник в квартиру жилого дома в одной из деревень Гороховецкого района, выбив входную дверь ногой. Находясь внутри, злоумышленник, не обращая никакого внимания на требования хозяйки квартиры уйти, открыто похитил продукты питания из холодильника и скрылся с места совершения преступления. Похищенным мужчина распорядился по своему усмотрению.В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейскими был установлен подозреваемый в совершении данного деяния. Впоследствии мужчина в содеянном раскаялся и полностью признал свою вину.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.