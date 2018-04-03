Молодая пара арендовала временное жильё в Кольчугино и продали имущество, принадлежащее хозяйке дома.

Следственным отделением ОМВД России по Кольчугинскому району возбуждено уголовное дело в отношении 24-летней и 25-летнего жителей Александровского района, подозреваемых в растрате чужого имущества (ч. 2 ст. 160 УК РФ).Установлено, что 34-летняя потерпевшая на период своего временного отсуствия сдала в аренду дом подозреваемым, а вернувшись спустя месяц обнаружила, что большая часть бытовой техники и электроприборов из дома исчезли. Ущерб, причиненный хозяйке, составил 80 000 рублей.Подозреваемые были задержаны "по горячим следам" на территории города Кольчугино и доставлены в Отдел полиции, где признались в содеянном. Женщина и мужчина пояснили, что имущество продали, а вырученные денежныен средства потратили на личные нужды.В ходе проверки сотрудники полиции также установили, что 24-летняя жительница Александровского района неоднократно привлекалась к уголовной ответственности, в том числе и за аналогичное преступление.В настоящее время часть имущества изъята и будет возвращена законной владелице в ближайшее время.Расследование уголовного дела продолжается.