Фигурист Алексей Ягудин заинтриговал снимком с перебинтованным лицом. Обеспокоенные поклонники принялись выяснять, что же случилось с их любимцем.

Фигурист Алексей Ягудин заинтриговал снимком с перебинтованнымлицом. Обеспокоенные поклонники принялись выяснять, что же случилось с ихлюбимцем.Спортсмен опубликовал в Instagram коллаж их двух фотографий, налевой части изображен свежезашитый операционный шов, а на правой стороне объединенного снимка представленсам Алексей с опухшим лицом и прокладкой из бинта под носом.Под фото фигурист указал, что шрам принадлежит его жене Татьяне Тотьмяниной.Женщина перенесла уже четвертую операцию на ноге. Врачи вытащили металлическуюконструкцию, установленную ранее для устранения последствий травмы.Про свое состояние здоровья он написал: "А я очищал головуот гноя, а то чуть уже не ослеп) короче,ТО у официалов пройдено. Обновления загружены. Готовы к работе. P.S.а как у вас началась неделя?". Что именно стряслось с Ягудиным несовсем ясно.Чтоэто? Последствия травмы, а может заболевания? Неудачная пластика? Алексей точно не назвал свой диагноз, поэтому поклонникамостается только гадать.В любом случае обеспокоенные фанаты пожелали чете фигуристов скорейшего выздоровления. "Поправляйтесь,ребята. Здоровья вам!", "Боже мой, а что случилось?", "Из-зачего так вышло?", "Скорейшего выздоровления! Ребята, любимые, будьтездоровы!", "Алексей выздоравливайте! И не запускайте так своё здоровье! Вынужны здоровым вашим деткам и поклонникам!", – писали встревоженные фанаты под публикацией.