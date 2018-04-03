Александра Черно травмировала нос недавно сделавшему ринопластику Владу Кадони. Инцидент произошел во время съемок очередного выпуска Свадьбы на миллион, когда участникам телестройки предложили побороться за главный приз, выполняя трудные задания.

Александра Черно травмировала нос недавносделавшему ринопластику Владу Кадони.Инцидентпроизошел во время съемок очередного выпуска "Свадьбы на миллион", когдаучастникам телестройки предложили побороться за главный приз, выполняя трудныезадания.В рамках конкурса девушкам необходимо было выдержать рядиспытаний. В их числе были ползание по полу вместе с тараканами и змеями,исполнение песен Ольги Бузовой, а также занятия на велотренажере.В итоге одна из участниц случайно задела рукойстоящего рядом Кадони, сообщил YouTube-канал "Дом-2 Новости раньше эфира!". СашаЧерно ударила телеведущего так сильно, что у него пошла кровь.Поклонники шоу вспомнили, что Кадони неоднократноподшучивал над полнотой участницы. Они предположили, что девушка таким образомотомстила за былые обиды. Однако другие считают, что Влад и Саша просторазыграли зрителей. Кадони обратился к пластическому хирургу в конце2017 года, чтобы тот убрал небольшую горбинку на его носу.Отметим, чтов последнее время на проекте участились дракимежду участниками. Причем в большинстве случаев красотки "Дома-2"получают от своих возлюбленных. Так, ранее участник шоу Саймон Марданшинвновь не смог сдержать свои эмоции, накинувшись с кулаками на своюизбранницу Лену Хромину, когда та попыталась ему перечить. Саймони раньше бил девушек. От его действий пострадали Марго Овсянникова и МэриКулешова. И это лишь по сведениям, которые просочились в эфир.