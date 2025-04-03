Все произошло за один день.

За минувшие сутки во Владимирской области сотрудники транспортной полиции остановили несколько случаев нарушения порядка в поездах дальнего следования. Как сообщила пресс-служба Владимирского ЛО МВД, в дежурные части поступило шесть сигналов от начальников поездов.Необычные инциденты произошли на маршрутах «Москва – Казань», «Нижний Новгород – Москва» и «Москва – Барнаул». Четверо пассажиров, жители Чувашии, Нижегородской и Ульяновской областей, находились в состоянии алкогольного опьянения, агрессивно себя вели и курили в запрещённых местах. По решению начальников поездов, дебоширов высадили на платформу.Им грозит наказание по КоАП РФ, в том числе составление протоколов за распитие спиртных напитков и мелкое хулиганство. Наиболее строгая мера — административный арест за подобные правонарушения.