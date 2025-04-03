Суздаль, Юрьев-Польский и Александров стали самыми благоприятными для жизни городами во Владимирской области. Минстрой РФ и ДОМ.РФ поделились индексами качества городской среды за 2024 год.

Суздаль, Юрьев-Польский и Александров стали самыми благоприятными для жизни городами во Владимирской области. Минстрой РФ и ДОМ.РФ поделились индексами качества городской среды за 2024 год. Максимальное количество баллов, которые может набрать город – 360. Индекс складывается из анализа следующих городских пространств: – жилье (оценивается доля аварийных домов, разнообразие жилой застройки и т.д.); – общественно-деловая инфраструктура