Кладбище в Улыбышево доступно для круглосуточного посещения. Решение принято властями в связи с праздниками. Все въезды открыты. В апреле традиционно празднуют Пасху. Перед этим на

Кладбище в Улыбышево доступно для круглосуточного посещения. Решение принято властями в связи с праздниками. Все въезды открыты. В апреле традиционно празднуют Пасху. Перед этим на некрополе нужно навести порядок. На страже улыбышевского кладбища техника ЦУГД . Мини-погрузчик, делятся работники компании, сильно облегчает уборку мусора. Вручную перетащить старые памятники или бетонные плиты весом от 50 килограммов