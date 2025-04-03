В сфере соцзащиты она работает более 50 лет.

Министра соцзащиты Владимирской области Любовь Кукушкину наградили медалью «За заслуги перед Владимирской областью». Как сообщила пресс-служба регионального правительства, госслужащая трудится в сфере социального обеспечения с 1977 года, и ее общий стаж превышает 50 лет.На посту главы министерства она организует работу 67 государственных учреждений, обеспечивая своевременную поддержку более 430 тыс. жителей региона.Напомним, ранее мы писали, что четыре жителя Владимирской области получили награды от Путина.