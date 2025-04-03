Уборку контролирует прокуратура.

Житель Коврова Владимирской области обратился в прокуратуру с жалобой на несанкционированную свалку, расположенную рядом с населенным пунктом, на земле лесного фонда. В ходе проверки выяснилось, что ранее в Министерство лесного хозяйства области уже поступал аналогичный запрос от местного жителя, но меры по ликвидации свалки не были предприняты.Природоохранный прокурор подал в Ковровский городской суд административное исковое заявление с требованием о ликвидации свалки, которое было удовлетворено. Обжалование ответчика было отклонено Владимирским областным судом, и решение вступило в законную силу.Исполнение этого решения находится на контроле прокуратуры.