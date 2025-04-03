В ночь с 3 на 4 апреля на суздальской дороге временно перекроют движение на отдельных участках, предупредили водителей в Упрдор «Москва – Нижний Новгород». Строительно-монтажные работы по

В ночь с 3 на 4 апреля на суздальской дороге временно перекроют движение на отдельных участках, предупредили водителей в Упрдор «Москва – Нижний Новгород». Строительно-монтажные работы по установке рамных опор пройдут в районе поворота на село Борисовское. Движение приостановят два раза по 40 минут. -3 апреля с 23:00 до 23:40 на км 267+395; -4 апреля с