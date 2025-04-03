Перерасчет за отопление, вода в Суздальском районе и создание комфортной городской среды. Министр ЖКХ Владимирской области провела пресс-конференцию. По всей видимости, одну из последних.

Перерасчет за отопление, вода в Суздальском районе и создание комфортной городской среды. Министр ЖКХ Владимирской области провела пресс-конференцию. По всей видимости, одну из последних. На должность главы ведомства Елену Семенову назначили 16 апреля 2020-го года. То есть через две недели истекает срок пятилетнего контракта. И, как утверждают источники наших коллег из «Зебра ТВ», продлевать его