Министерство лесного хозяйства заставили убрать незаконную свалку в лесу у Корова. Кучи мусора заметил бдительный ковровчанин, который обратился в министерство еще в начале 2024 года, но

Министерство лесного хозяйства заставили убрать незаконную свалку в лесу у Корова. Кучи мусора заметил бдительный ковровчанин, который обратился в министерство еще в начале 2024 года, но когда стало понятно, что убирать ничего не собираются, он связался с региональной прокуратурой. Как рассказали в пресс-службе ведомства, свалка находится совсем рядом с городом. Она существует уже довольно давно.