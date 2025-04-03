Похороны прошли в селе Денятино.

В Меленковском районе Владимировской области простились с сержантом, погибшим в зоне специальной военной операции родившимся. Мужчине было 49 лет. Он служил командиром отделения в мотострелковом взводе и исполнял свои обязанности. Гибель наступила 17 марта.Похороны прошли в селе Денятино, где собрались родственники, друзья и чиновники, в том числе начальник территориального управления Наталья Сафонова и врио военного комиссара Олег Емельянов, чтобы отдать дань уважения героизму военнослужащего.Напомним, ранее мы писали, что