Он собирал для них информацию о россиянах, поддерживающих СВО.

Во Владимирской области 42-летний житель Мурома может оказаться в колонии за помощь ВСУ. Он собирал для них информацию о россиянах, поддерживающих СВО. Так, например, мужчина фотографировал машины с символикой специальной военной операции. Подробности — в материалеНе поддерживал СВОМужчина негативно относился к СВО, поэтмоу в одном из мессенджеров нашел проукраинскую группу, где собирали информацию о россиянях, активо поддерживающих армию. Там же он получил первое задание от куратора в интернете.Фото, на которых видно номера легковушек, мужчина делал с апреля 2022 по май 2023 год. Затем он посылал кадры своему контрактному лицу. Теперь же житель Мурома оказался под уголовным преследованием. Дело возбудили по статье 275.1 УК РФ «Сотрудничество на конфиденциальной основе с представителем иностранного государства в целях оказания содействия в деятельности, направленной против безопасности России».«Я осознавал, какие негативные последствия могут быть от моих действий, и что могут пострадать люди и их имущество. В содеянном искренне раскаиваюсь, осознаю, что мои действия недопустимы и циничны. Я искренне прошу прощения у моих сограждан, чьи интересы я предал», — признается мужчина в записи, опубликованной сотрудниками УФСБ по Владимирской области.Срок по трем уголовным деламЗа сотрудничество с вражеским государством подозреваемый может получить восемь лет лишения свободы. Однако это не единственное преступления, которое он совершил.Мужчина в соцсетях публиковал посты с призывами к насилию в отношении полицейских ( часть 2 статьи 280 УК России). Также он хранил наркотики (часть 2 статьи 228 УК России). По первому делу обвиняемому уже внесли приговор — 1 год и 10 месяцев лишения свободы, по второму — 3 года и 3 месяца заключения.Суду предстоит определить срок лишения свободы по трем уголовным делам.«Прошу прощения за свои высказывания у представителей органов государственной власти и правоохранительных структур. И хочу обратиться к таким же, как и я, кто еще думает, что можно безнаказанно заниматься такими вещами, вас в любом случае найдут и накажут по закону. Поэтому, если вы думаете сейчас помогать нашим врагам, я прошу вас одуматься и перестать это делать», — добавил фигурант.Ранее мы писали, как сегодня