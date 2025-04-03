Мэрия озадачилась вопросом создания парковок возле больниц и медучреждений. Начать решать эту проблему решили с Красного креста. Об этом сообщил глава города Дмитрий Наумов в соцсетях. Мэр

Мэрия озадачилась вопросом создания парковок возле больниц и медучреждений. Начать решать эту проблему решили с Красного креста. Об этом сообщил глава города Дмитрий Наумов в соцсетях. Мэр побывал на месте будущей парковки у БСП, встретился с руководителем и осмотрел площадку. Пока территорию передают в собственность города, так что подробностей по поводу количества мест еще нет.