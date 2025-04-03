Во Владимирской области появится геоглиф в честь юбилея Великой Победы. Надпись «80 ПОБЕДА» высадят из деревьев в Кольчугинском районе возле села Дубки. Как поделился губернатор Александр

Во Владимирской области появится геоглиф в честь юбилея Великой Победы. Надпись «80 ПОБЕДА» высадят из деревьев в Кольчугинском районе возле села Дубки. Как поделился губернатор Александр Авдеев в соцсетях, общая площадь лесного участка – 15 гектаров. Гигантскую надпись высадят 7 мая. Причем присоединиться к этому запоминающемуся событию смогут все желающие. Из телеграм-канала «Авдеев. О важном»