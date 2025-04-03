Четырех пассажиров из Чувашии, Нижегородской и Ульяновской областей сняли с поездов на станциях Владимирской области. Мужчины пили, вели себя агрессивно и неадекватно, ругались матом, а

Четырех пассажиров из Чувашии, Нижегородской и Ульяновской областей сняли с поездов на станциях Владимирской области. Мужчины пили, вели себя агрессивно и неадекватно, ругались матом, а также курили в тамбурах и туалетах. Об этом сообщили в пресс-службе Владимирского ЛО МВД России на транспорте. За один день полицейским поступило сразу шесть сообщений от начальников поездов сообщением «Москва