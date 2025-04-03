Мужчина признал свою вину. Дело передано в суд.

В Вязниковском районе Владимирской области начато судебное разбирательство по делу местного жителя, обвиняемого в попытке дачи взятки сотрудникам ДПС. По версии следствия, после употребления алкоголя, 49-летний мужчина был остановлен патрулем ДПС.Он оказался нетрезвым, и в процессе проверки, чтобы избежать лишения прав, попытался дать взятку в размере 1000 долларов, положив деньги на консоль автомобиля. Сотрудники ДПС сообщили о попытке коррупции руководству, и вскоре была вызвана следственно-оперативная группа.Мужчина признал свою вину. Дело передано в суд.