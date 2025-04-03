Экспозиция будет работать до 30 июня.

Масштабный выставочный проект "Я родом из Дома Святой Троицы…" Патриарх Тихон и Псков", приуроченный к 100-летию преставления Патриарха Московского и всея России Тихона, открылся в Псковском музее-заповеднике. Местом экспонирования был выбран музейный комплекс "Двор Постникова" - старинные купеческие палаты XVII века, сообщила ТАСС гендиректор музея Светлана Мельникова."Организация такой выставки на Псковской земле имеет особое значение, ведь именно здесь в семье священника Воскресенской церкви погоста Клин Торопецкого уезда Псковской губернии родился Василий Иванович Беллавин, будущий святейший патриарх. В Псковской духовной семинарии он учился, преподавал и принял монашеский постриг, в церкви Николы со Усохи служил клириком после рукоположения. Здесь он написал свои первые статьи и проповеди. В дальнейшем связь с Псковской землей не прерывалась на протяжении всей его жизни", - отметила Мельникова.По ее словам, выставка демонстрирует жизненный путь и служение патриарха Тихона, его духовную связь с Псковской землей. В пространстве залов Палат Постникова представлено более 100 экспонатов из фондов Псковского музея-заповедника и партнеров выставочного проекта. Это мемориальные предметы и оригиналы архивных документов, связанные с личностью патриарха, а также живописные произведения художника Филиппа Москвитина из цикла "Патриарх Тихон и его время".Среди наиболее знаковых экспонатов, представленных на выставке, можно назвать поручи из комплекта облачения Святейшего Патриарха Тихона, изготовленные в 1904 году. Уникальные экспонаты были предоставлены Псковскому музею Музеем христианского искусства "Церковно-археологический кабинет" Московской духовной академии. Один из центральных комплексов на выставке - предметы, связанные с канонизацией и обретением мощей Святителя Тихона. В частности, в выставочном пространстве представлен куколь Патриарха Тихона, который четверть века пребывал на мощах святителя Тихона Патриарха Московского и Всея России в раке в Донском монастыре.На выставке посетители также смогут увидеть комплект митрополичьего облачения, элементы которого были предоставлены специально для выставки наместником Спасо-Преображенского Мирожского монастыря иеромонахом Серафимом (Козулиным) в рамках сотрудничества музея с Псковской епархией. В частности, в выставочном пространстве представлены такие предметы церковного облачения, как саккос, палица, орарь, пояс и епитрахиль.В числе знаковых мемориальных предметов - нагрудная иконка, которая, вероятнее всего, принадлежала патриарху Тихону и которой он благословил великую княгиню Елизавету Федоровну. Артефакт был найден в келье великой княгини. Одним из наиболее интересных экспонатов выставки также можно назвать Евангелие 1893 года, которое впервые представлено на Псковской земле. История Евангелия связана с именами знаковых для русской истории людей. Эта книга принадлежала Патриарху Тихону и содержит на форзаце памятную надпись о патриаршем благословении. Выставка будет работать до 30 июня.