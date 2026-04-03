К депутату Госдумы РФ от Владимирской области Алексею Говырину обратились жители деревни Ручей Ковровского района, обеспокоенные вопросом безопасности дорожного движения.

К депутату Госдумы РФ от Владимирской области обратились жители деревни Ручей Ковровского района, обеспокоенные вопросом безопасности дорожного движения.Всё дело в том, что по улице Заречной проходит дорога на Камешково. Поток машин здесь внушительный, и не все водители соблюдают ПДД и сбрасывают скорость в черте населённого пункта. Установленных на улице ограничительных знаков явно недостаточно.Алексей Говырин всегда старается помочь жителям и лично работает с каждым обращением. А здесь у парламентария оказался ещё и личный интерес. Именно в Ручье родился дедушка депутата по отцовской линии, Борис Дмитриевич Говырин.«Дорога находится в областном ведении, поэтому обратился в региональный Минтранс. В итоге в план этого года включили обустройство пешеходного перехода с искусственной неровностью у дома №25 на улице Заречной. Работы начнутся, как только позволит погода. Пешеходный переход с "лежачим полицейским" сделают у д. №25 на ул. Заречной», — рассказал депутат на своей странице в соцсети.