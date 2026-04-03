Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с дорогами в Вязниках.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с дорогами в Вязниках. Об этом рассказали наши коллеги из , ссылаясь на пресс-службу ведомства.Вязниковцы посетовали в соцсетях на проблемные участки проезжей части на улице Солнечной и в 1-м Чапаевском переулке. Многочисленные жалобы горожан привлекли внимание правоохранителей.В настоящий момент следствие организовало процессуальную проверку, о ходе и результатах которой будет доложено Александру Бастрыкину.