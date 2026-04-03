В Киржаче прокуратура передала в суд дело о травмировании 11‑летней девочки. На нее упала снежно‑ледяная масса с балкона дома № 9 по улице Десантников. Инцидент произошел 13 февраля 2026 года.Ребенок получил травму правой ноги и нуждался в медицинской помощи. Виной всему — халатность управляющей компании: директор не организовала своевременную уборку снега и наледи с крыши и балконов, а также не установила сигнальные ленты у стен дома, чтобы предупредить прохожих об опасности.Женщина признала вину и компенсировала семье девочки моральный и физический вред. Теперь ее ждет суд: ей вменяют оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.