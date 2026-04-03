Администрация Владимира готовит проект организации дорожного движения на улице Горького. На одной из главных транспортных артерий города появятся дополнительные места, где парковка будет запрещена, сообщили в мэрии. Кроме того, с 21 апреля на улице Горького начнут работать камеры автоматической фиксации нарушений правил парковки. – Просим водителей быть предельно внимательными, обращать внимание на новые дорожные знаки