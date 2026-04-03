Весеннее половодье повредило исторический деревянный мост в Суздале. Из-за подъема воды в реке Каменка пострадал проход в районе Спасо-Евфимиева монастыря, сообщили в местной администрации. – На отдельных участках большие скопления камыша, которые быстро двигаются по реке. В результате их движения «развело» пешеходный мост, расположенный на улице Покровская. К мосту между улицами Набережная и Шмидта прибило