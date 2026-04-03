По состоянию на 2 апреля во Владимирской области из‑за паводка оказались подтоплены 5 участков дорог — в Мостищеве, Хреново, Судогде, Труде и Лучках; 5 низководных мостов — в Рождественно, Песочной, Чижово, Новоселке и Юрино и 189 приусадебных участков в разных муниципалитетах.Особенно сложная ситуация сложилась в Судогде. Там из‑за подъема воды в реке подтопило 56 приусадебных участков, а вода подошла к фундаменту 7 жилых домов, где живут 10 человек. Однако дальнейшего подъема воды не ждут, эвакуировать людей не придется.Сотрудники МЧС ежедневно следят за паводковой обстановкой — мониторинг ведут 11 гидрологических постов и 16 водомерных линеек. Ситуация остается под контролем.