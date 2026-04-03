Супруги 2002 года рождения предстанут перед судом во Владимире по обвинению в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Пара действовала по предварительному сговору и использовала интернет для организации сделок.По данным следствия, женщина начала заниматься сбытом осенью 2024 года после переписки с неизвестным в сети — позже к ней присоединился супруг.16 ноября 2025 года мужчина забрал партию наркотиков весом не менее 32 г. Супруги расфасовали вещество на свёртки у себя дома на Судогодском шоссе. На следующий день они сделали три «закладки» на улице Центральной, а ещё девять свёртков оставили для дальнейшего распространения. В тот же вечер пару задержали сотрудники ОНК УМВД России по Владимиру — наркотики из квартиры и тайников изъяли.На время расследования суд отправил обвиняемых под стражу. Молодые люди признали вину, теперь дело поступит на рассмотрение в суд.