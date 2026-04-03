В одном из продуктовых магазинов Кольчугино сотрудники полиции обнаружили немаркированные сигареты и табачные изделия с акцизными марками иностранных государств, сообщили в региональном УМВД. Владелица магазина призналась, что знала о требованиях к маркировке, но ради прибыли продавала сигареты без российских акцизных марок. Всего из незаконного оборота изъяли 1358 пачек контрафактной продукции. Против 39-летней предпринимательницы возбуждено уголовное