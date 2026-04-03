Весенний паводок принес неприятности во Владимирскую область. На реке Каменка в черте Суздаля после таяния снега и дождей поднялся уровень воды. Пострадал пешеходный деревянный мост (лава) в районе Спасо‑Евфимиева монастыря.Не лучше ситуация и в других районах. По состоянию на 2 апреля подтопило 5 участков дорог, 5 низководных мостов и 189 приусадебных участков в разных муниципалитетах.В Судогде вода подтопила 56 приусадебных участков и подошла к фундаменту 7 жилых домов, где живут 10 человек.