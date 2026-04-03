С 1 апреля 2026 года в России вступил в силу пакет социальных законов, направленных на улучшение жизни соотечественников.

С 1 апреля 2026 года в России вступил в силу пакет социальных законов, направленных на улучшение жизни соотечественников.Так, социальные пенсии, в том числе выплаты по старости, инвалидности и потере кормильца, выросли на 6,8%. Индексация затронула около 3,5 млн человек.По микрозаймам сроком до года снизили максимальную переплату с 130 до 100 процентов от взятой в долг суммы. Для компаний и ИП верхний предел микрозайма подняли до 15 млн рублей.Среди нововведений можно выделить возможность заселяться в гостиницы через Госуслуги или по биометрии, а также запрет на вывоз в страны ЕАЭС наличных на сумму больше 100 тыс. долларов США по курсу ЦБ.Кроме того, в России усилили государственный контроль за тарифообразованием.«Напомню, нами расширены полномочия Федеральной антимонопольной службы, которые позволят защитить права людей и навести порядок в сфере начисления платы за коммунальные услуги. В случае неоднократного неисполнения решений и предписаний ФАС в области регулирования тарифов, антимонопольная служба сможет самостоятельно пересматривать их предельные уровни. Повышена ответственность должностных лиц за невыполнение предписаний ФАС. Вводится административное наказание в виде безальтернативной дисквалификации на срок до 3 лет», — рассказал на своей странице в соцсети депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.