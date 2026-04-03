В районе дома №30 по улице Лермонтова специалисты «Т Плюс» устраняют повреждение на магистральном трубопроводе. На время ремонта без тепла и горячей воды остались жители более 100

В районе дома №30 по улице Лермонтова специалисты «Т Плюс» устраняют повреждение на магистральном трубопроводе. На время ремонта без тепла и горячей воды остались жители более 100 многоквартирных домов во Фрунзенском и Октябрьском районах, сообщили в энергокомпании. В зону отключения попали дома на улицах 1-й Пионерской, Лермонтова, Северной, Северном проезде, Усти-на-Лабе, Почаевской, Каманина, Мира, Труда,