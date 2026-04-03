Перед судом предстанет мужчина 1963 года рождения, проживающий в микрорайоне Юрьевец. Мужчину обвиняют в вовлечении несовершеннолетнего в совершение противоправных действий, заведомо представляющих опасность для его жизни. Об этом сообщила СУ СКР по Владимирской области.
Весной 2023 года фигурант купил своему 14-летнему сыну питбайк, способный разгоняться до 100 км/ч и не предназначенный для езды по дорогам общего пользования. Мужчина знал об этом, но разрешал подростку гонять на двухколёсном транспорте по улицам Юрьевца.
Авария произошла 15 апреля 2024 года. Юноша на питбайке столкнулся с иномаркой и получил различные травмы.
«Мужчина признал вину в совершении преступления. По результатам расследования уголовное дело направлено с утверждённым обвинительным заключением в суд», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.