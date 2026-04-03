Перед судом предстанет мужчина 1963 года рождения, проживающий в микрорайоне Юрьевец. Мужчину обвиняют в вовлечении несовершеннолетнего в совершение противоправных действий, заведомо представляющих опасность для его жизни. Об этом сообщила СУ СКР по Владимирской области.Весной 2023 года фигурант купил своему 14-летнему сыну питбайк, способный разгоняться до 100 км/ч и не предназначенный для езды по дорогам общего пользования. Мужчина знал об этом, но разрешал подростку гонять на двухколёсном транспорте по улицам Юрьевца.Авария произошла 15 апреля 2024 года. Юноша на питбайке столкнулся с иномаркой и получил различные травмы.«Мужчина признал вину в совершении преступления. По результатам расследования уголовное дело направлено с утверждённым обвинительным заключением в суд», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.