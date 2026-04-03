Этой ночью кошка в надцатый раз нагадила под диван. Пришлось вставать и убирать. Естественно, я не выспался: на завтрак пожарил себе йогурт; на работе в сердцах разбил ксерокс, который отказывался работать - оказалось, это был сканер; вместо любовницы позвонил шефу и пять минут уговаривал его на интимную ночь с шампанским при свечах. Когда я сообразил, кому звоню, он уже почти согласился. Пришел вечером домой и запер кошку в стиральной машине - пусть сидит и думает над своим поведением.
еще анекдот!