Во Владимирской области введен строгий запрет на приближение к обломкам беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) после объявления угрозы атаки в начале апреля. Местных жителей призывают проявлять максимальную осторожность и соблюдать меры безопасности.Тревожная ситуация развернулась в регионе в ночь со 2 на 3 апреля. Вот хронология событий: 00:34, четверг, 2 апреля — во Владимирской области официально объявили опасность атаки БПЛА; 11:44, пятница, 3 апреля — угроза была снята.Это не первый подобный инцидент в регионе: последний раз дроны были сбиты над Владимирской областью еще раньше — ночью 23 марта. Тогда, как и сейчас, количество уничтоженных беспилотников официально не уточняется.Специалисты подчеркивают: фрагменты сбитых БПЛА могут представлять серьёзную опасность для жизни и здоровья. Среди основных рисков: наличие неразорвавшихся элементов боевой части, присутствие взрывчатых веществ или химических компонентов, риск поражения током из‑за повреждённой электроники