В Киржачском районе перед судом предстанет житель соседнего региона. Мужчину обвиняют в 73 кражах. Об этом сообщила прокуратуры Владимирской области.Следствие установило, что с 2022 по 2025 годы ранее судимый фигурант совершал кражи из частных домов, дач и строений в различных населённых пунктах района. Он проникал в жилища через окна или двери, взламывая замки, и брал приглянувшиеся вещи.Отмечается, что 21 преступление гражданин совершил вместе с приятелем. Подельники тащили электроинструменты, велосипеды, бытовую технику и прочее добро.Причинённый ущерб превысил 3,4 млн рублей.«Уголовное дело направлено в Киржачский районный суд Владимирской области для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.