К командиру части приходит жена офицера с просьбой:
- Повлияйте на моего мужа. Он мне изменяет!
- Нy уж, так сразу и изменяет. У вас что, имеются доказательства?
- Имеются, - отвечает она. - Вот, нашла у него в кармане женские трусы. Командир в растерянности берёт женские трусы. В этот момент раздается сигнал общей тревоги. Командир пихает трусы к себе в карман и говорит:
- Ладно, после мы с ним разберемся. После окончания тревоги, поздно вечером, командир, уставший, возвращается домой. Сели ужинать. Жена его спрашивает:
- А вам жалованье сегодня давали?
- Ага. Пойди, там возьми, в кармане. Жена возвращается, держа в руках деньги и трусы:
- Нy и шутник ты у меня, Петя. Я третий день эти трусы ищу, а ты их в кармане носишь.
еще анекдот!