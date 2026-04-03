В Собинском округе состоялись тренировки по ликвидации лесных и торфяных возгораний для лесопожарных отрядов из Ковровского, Александровского, Собинского и Юрьев-Польского филиалов Владлесхоза, а также диспетчерских службы, сообщили в региональном Минлесхозе. По легенде, в ведомство поступил сигнал об условном пожаре. На место выехала группа, затем подтянули дополнительные силы: пожарные автоцистерны, насосно-рукавный автомобиль и трактор для опашки