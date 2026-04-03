В регионе продолжается паводок. По состоянию на 2 апреля вода залила 189 приусадебных участков, пять мостов и пять дорог. Об этом сообщила ГУ МЧС России по Владимирской области.К примеру, из-за подъёма уровня Судогды 56 приусадебных участков оказались подтопленными. Вода подошла вплотную к семи домам, где живут десять человек.«Сотрудники МЧС России в ежедневном режиме держат на контроле обстановку с весенним половодьем», — отмечается в опубликованном сообщении.