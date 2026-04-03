В отношении вязниковца 1984 года рождения возбуждены уголовные дела. Гражданина обвиняют в участии в деятельности организации, которая признана террористической, а также в содействии террористической деятельности путём финансирования терроризма. Об этом сообщила СУ СКР по Владимирской области.Следствие полагает, что с 2021 года фигурант стал интересоваться деятельностью запрещённой радикальной организации. Через некоторое время он вступил в её ряды. Кроме того, вязниковец не раз перечислял деньги на нужды незаконного объединения.В гараже у мужчины во время обыска нашли и изъяли пять телефонов и компьютерную технику. Самого фигуранта поместили под стражу.«Расследование проводится во взаимодействии с сотрудниками региональных ЦПЭ УМВД и УФСБ», — отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.