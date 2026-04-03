Перед судом предстанет 45-летний житель Коврова. Мужчину обвиняют в краже с причинением значительного ущерба и покушении на кражу. Об этом сообщила УМВД России по Владимирской области.Оба преступления были совершены в Международный женский день. Фигурант отмечал праздник в гостях у знакомой. Когда подруга заснула, он стащил у неё ноутбук, колонки, планшет, весы и отвёртки. Причинённый ущерб превысил 7 тыс. рублей.Сразу сдать ворованные вещи в ломбард у обвиняемого не получилось, и тогда он пошёл к другу. По пути мужчина заметил приоткрытую дверь квартиры, проник в чужое жильё и нашёл в прихожей деньги и кнопочный телефон. В это время проснулся хозяин и стал звать на помощь. На место происшествия прибыла полиция.«Мужчина, ранее судимый совершение имущественных преступлений, был задержан и не стал отрицать, что все находившиеся при нём вещи были похищены. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.