В администрации города предупредили о новой схеме мошенников: в почтовые ящики горожан начали подбрасывать поддельные извещения о «срочной поверке счётчиков» и липовые квитанции на оплату ЖКУ. В мэрии перечислили признаки подделки. Во-первых, агрессивный тон – мошенники пугают штрафами, ростом тарифов или отключением ресурсов. Во-вторых, незнакомая организация, которая не имеет отношения к официальным поставщикам услуг города.