На руднике Соликамск-2 появилась новая воронка в пределах огороженной опасной зоны. Ее размеры 25 на 32 метра, расположена она в 56 метрах к северо-западу от воронки, выявленной 18 ноября 2014 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на Уралкалий.

На руднике "Соликамск-2" появилась новая воронка в пределах огороженной опасной зоны. Ее размеры 25 на 32 метра, расположена она в 56 метрах к северо-западу от воронки, выявленной 18 ноября 2014 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на "Уралкалий".Возможное образование воронки определили ранее представители научно-исследовательских организаций совместно с сотрудниками компании. Ситуация не оказала негативного влияния на деятельность рудника, работа продолжается в штатном режиме.Специалисты "Уралкалия" после оценки характера образования воронки приступят к минимизации последствий произошедшего.Размер основной воронки на "Соликамске-2" составляет 152 на 183 метра. 18 ноября 2014 года, когда она образовалась, работы на руднике пришлось остановить.