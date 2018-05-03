При выходе на самые аварийно-опасные пешеходные переходы на тротуаре будут нанесены предупреждающие надписи. Взрослым и детям вручат листовки с правилами перехода дороги.

4 мая 2018 года столичная Госавтоинспекция совместно с Центром организации дорожного движения Правительства Москвы, при поддержке Общероссийской газеты «Добрая дорога детства» проведет социальную акцию вблизи пешеходных переходов, на которых произошли дорожные аварии с участием пешеходов.При выходе на самые аварийно-опасные пешеходные переходы на тротуаре будут нанесены предупреждающие надписи. Также взрослым и детям вручат листовки с основными правилами перехода дороги.Акция пройдет во всех округах столичного региона.