Об этом сообщили в пресс-службе администрации города

Об этом сообщили в пресс-службе администрации городаС 4 мая в домах костромичей начнут отключать тепло.Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Соответствующее постановление уже подписано. Напомним, что согласно законодательству РФ в жилых домах могут отключать тепло при среднесуточной температуре в плюс 8 градусов в течение трех суток.В случае резкого ухудшения погодных условий власти примут отдельное распоряжение о переносе сроков для социальных учреждений.