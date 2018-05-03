Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Кемерово на сороковой день после трагедии в Зимней вишне. Здесь он посетил место пожара, возложил цветы к народному мемориалу,а позже проведет панихиду в кафедральном соборе и встретится с родными погибших.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Кемерово. Здесь он посетил место трагедии в торговом центре "Зимняя вишня" и возложил цветы к народному мемориалу. 3 мая — сороковой день после пожара.Как сообщили "Интерфаксу" в патриаршей пресс-службе, Предстоятель Русской православной церкви совершит панихиду в Знаменском кафедральном соборе и встретится с родственниками погибших.Пожар в "Зимней вишне" произошел 25 марта. Погибли 60 человек, большинство из которых — дети. Следственный комитет России сообщил, что по делу назначено несколько сложных экспертиз. Всего на данный момент обвинение предъявлено восьми фигурантам.