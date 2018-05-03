Надежда Бабкина отправилась в Грецию. Прославленная артистка опубликовала фотографию, на которой запечатлена в купальнике.

Надежда Бабкина отправилась в Грецию. Прославленная артистка опубликовала фотографию, на которой запечатлена в купальнике.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Надежда Бабкина публикует фотографии с отдыха. Народная артистка отдыхает вместе с сыном в Греции. Судя по улыбающимся лицам на фото, Бабкина и ее наследник явно довольны отпуском. На одном из снимков 68-летняя артистка позирует в цветастом купальнике, демонстрирующем ее прелести. "Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!" – объявила в подписи Бабкина.Многочисленные подписчики немедленно отреагировали на публикацию. Одни поклонники раскритиковали артистку за лишний вес и излишнюю смелость в выборе купальника, а другие фанаты похвалили Бабкину за жизнелюбие и энергичность."Надежда! Вы прекрасны ! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Бабкина – красотка, дай бог многим так выглядеть в таком возрасте", "Красава!!!!! Настоящая Русская!!! Душа на распашку!!!!", "Умница! Молодец! Столько энергии, задора на зависть молодым ворчушкам– мозги Бабкиной им бы занять!!!❤️", "Наша истинно русская бабища", "Отлично выглядите! Здоровья вам и юношеского задора! Сразу видно, что душа – молодая, в жизнь влюбленная. Так держать!!!" – высказались восхищенные поклонники.Отметим, что перед отпуском Надежда Бабкина усиленно работала. Артистка снялась в очередном блоке программ "Модный приговор". Певица выложила несколько фото в соцсеть прямо с площадки. "Гости очень интересные, разноплановые: певица из Китая, с очень нежным и красивым голосом, и прекрасная Анна Марковна, ветеран Великой Отечественной!" – поведала Бабкина.А также в театре "Русская песня" состоялся показ детского спектакля, на который пришли знаменитости. К примеру, актриса Екатерина Гусева. Именно с ней Надежда Бабкина опубликовала снимок.