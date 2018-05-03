Суд в Швейцарии рассматривает дело о задолженности Романа
Абрамовича перед Европейским банком реконструкции и развития. Российский
предприниматель лично предстал перед судьями.
Суд в Швейцарии рассматривает дело о задолженности Романа
Абрамовича перед Европейским банком реконструкции и развития. Российский
предприниматель лично предстал перед судьями.
Дело в отношении Романа Абрамовича возбудили еще в 2002 году.
Тогда ЕБРР требовал взыскать с предпринимателя 17,5 миллионов долларов. За
прошедшие годы накопились проценты и издержки, сумма возросла до 46 миллионов.
Как напоминает Associated Press, московский суд в декабре
2002 года постановил, что базирующаяся в Швейцарии компания Runicom должна
выплатить 17,5 миллионов в пользу ЕБРР. Европейский банк подал иск против
бывших директоров компании, которая была объявлена банкротом – Романа
Абрамовича и Евгения Швидлера – а также компании "Сибнефть", которой
Runicom помогала в проведении сделок по продаже нефти.
А в 2005 году ЕБРР сам подал иск в швейцарский суд. Как
отмечалось в сообщении, долг Runicom был переуступлен банку третьей стороной
после закрытия кредитного учреждения "СБС-Агро", которому ЕБРР
предоставил в свое время заем в рамках своей программы содействия развитию
малого бизнеса в России. Европейский банк пытается получить деньги с компании
Абрамовича с 1999 года.
У российского предпринимателя и владельца английского
футбольного клуба "Челси" другая точка зрения на проблему.
Представители Runicom утверждают, что задолженность была погашена
еще в 1998 году.
Как писали Dni.Ru, власти Великобритании подготовили специальный закон о гражданах России, которых могут заподозрить в коррупции. Если будет доказано, что капиталы того или иного гражданина России в Англии имеют коррупционное происхождение, местные власти изымут эти активы.
Нововведение напрямую затронет и футбольные клубы, принадлежащие российским бизнесменам – в их числе "Челси" Романа Абрамовича и "Арсенал", акционером которого является Алишер Усманов.