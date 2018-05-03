Суд в Швейцарии рассматривает дело о задолженности Романа Абрамовича перед Европейским банком реконструкции и развития. Российский предприниматель лично предстал перед судьями.

Суд в Швейцарии рассматривает дело о задолженности РоманаАбрамовича перед Европейским банком реконструкции и развития. Российскийпредприниматель лично предстал перед судьями.Дело в отношении Романа Абрамовича возбудили еще в 2002 году.Тогда ЕБРР требовал взыскать с предпринимателя 17,5 миллионов долларов. Запрошедшие годы накопились проценты и издержки, сумма возросла до 46 миллионов.Как напоминает Associated Press, московский суд в декабре2002 года постановил, что базирующаяся в Швейцарии компания Runicom должнавыплатить 17,5 миллионов в пользу ЕБРР. Европейский банк подал иск противбывших директоров компании, которая была объявлена банкротом – РоманаАбрамовича и Евгения Швидлера – а также компании "Сибнефть", которойRunicom помогала в проведении сделок по продаже нефти.А в 2005 году ЕБРР сам подал иск в швейцарский суд. Какотмечалось в сообщении, долг Runicom был переуступлен банку третьей сторонойпосле закрытия кредитного учреждения "СБС-Агро", которому ЕБРРпредоставил в свое время заем в рамках своей программы содействия развитиюмалого бизнеса в России. Европейский банк пытается получить деньги с компанииАбрамовича с 1999 года.У российского предпринимателя и владельца английскогофутбольного клуба "Челси" другая точка зрения на проблему.Представители Runicom утверждают, что задолженность была погашенаеще в 1998 году.Как писали Dni.Ru, власти Великобритании подготовили специальный закон о гражданах России, которых могут заподозрить в коррупции. Если будет доказано, что капиталы того или иного гражданина России в Англии имеют коррупционное происхождение, местные власти изымут эти активы.Нововведение напрямую затронет и футбольные клубы, принадлежащие российским бизнесменам – в их числе "Челси" Романа Абрамовича и "Арсенал", акционером которого является Алишер Усманов.